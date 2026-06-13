「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会の会見が１３日、行われ、史上初の男女マッチとなった現役レディースの宮本禮と、ＲＩＺＩＮ出場経験もあるとしぞうの２人は大乱闘を繰り広げ、火花が散った。現役の暴走族「流れ星」の初代ヘッドで地下格闘技２団体の王者であるという宮本は計量後のフェイスオフで、としぞうから「こい