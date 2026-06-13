「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会の会見が１３日、行われ、史上初の男女マッチとなった現役レディースの宮本禮と、ＲＩＺＩＮ出場経験もあるとしぞうの２人は大乱闘を繰り広げ、火花が散った。

現役の暴走族「流れ星」の初代ヘッドで地下格闘技２団体の王者であるという宮本は計量後のフェイスオフで、としぞうから「こいよ」と挑発されると、右、左と平手打ち２連発。乱闘が勃発したが、すぐにセキュリティーに引きはがされた。としぞうは「いい加減にしろよ！キレてきたわ」と怒りに表情でぶちまけた。

宮本は「当日、このくそひよこちゃんを成敗してやろうかなと思ってる。私とできることありがたく思えよ。しゃべんなカス」と挑発。としぞうも「お前、逆だろ。どこの誰だよ、てめえ」と吐き捨てると「ここくるまでに顔殴るんすか？って聞かれたんですけど、マジでゴング鳴った瞬間、どつきにいくんで。会場がめっちゃひく戦いになると思うんで期待してください」と予告した。