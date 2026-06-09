女優の網浜直子（57）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、2人の息子を巡る心配事を明かした。タレントの松山三四朗と1998年に結婚し、2001年に第1子となる長男、02年に第2子次男を出産。今月6日には松山と「円満離婚」したことを発表した。長男は25歳、次男は24歳になったが「いまだにLINEの既読がないと心配で眠れない」という。「運転免許を取って車に乗るようになると、港とかに行っ