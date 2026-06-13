大谷の左膝の炎症の具合が気がかりだ(C)Getty Imagesまさに衝撃の一発だ。現地時間6月11日、ドジャースの大谷翔平は、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の13号ソロを含む2打数2安打1打点、2四球、2得点と活躍。「左膝の炎症」で7回に途中交代したものの、今回の豪快弾には、ネット上でも多くの反響が寄せられている。【動画】これが入るのか…！大谷翔平が2戦連発13号ソロを放つシーンをチェック