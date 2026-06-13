放送・配信中のアニメが終わり、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2026年夏(2026年6月〜2026年9月ごろ)に始まるアニメの数は約75本で、近年の傾向から外れることなく多め。1話2分〜5分程度のショートアニメも含まれているとはいえ、PVをチェックするだけでも相当な時間を要します。オリジナルアニメとしては、制作会社・キネマシトラスの15周年記念作品『さよならララ』、動画工房初のオリジナル異能バトルア