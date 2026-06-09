明日10日(水)から13日(土)は、月が土星、そして火星へと近づきます。日の出1時間前には、月と土星、火星が並んでいる様子が見られます。早朝の時間帯ですが、早起きして観察してみるのはいかがでしょうか。月が土星や火星に近づく6月は、土星が深夜に、火星が未明に東の空から昇ってきます。日の出1時間前には、東の空に赤く輝く火星と、見やすい高さにある土星を観察することができます。10日(水)から11日(木)にかけては、月が土