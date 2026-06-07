戸田恵梨香が、あす6月8日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。これまでの人生を出演ドラマと重ね、自身のキャリアを振り返る。さらに、細木かおりがサプライズ登場し、戸田としゃべくりメンバーの2026年の運勢を六星占術で占う。【写真】戸田恵梨香、恩師との約20年ぶりの再会に涙も今回の放送では、戸田恵梨香がゲストとして登場。まずは俳優を志すきっかけとなったドラマや映画を振り返りながら、自身の原