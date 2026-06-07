戸田恵梨香、恩師と20年ぶり再会で涙 細木数子さんの娘も登場の『しゃべくり007』
戸田恵梨香が、あす6月8日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。これまでの人生を出演ドラマと重ね、自身のキャリアを振り返る。さらに、細木かおりがサプライズ登場し、戸田としゃべくりメンバーの2026年の運勢を六星占術で占う。
【写真】戸田恵梨香、恩師との約20年ぶりの再会に涙も
今回の放送では、戸田恵梨香がゲストとして登場。まずは俳優を志すきっかけとなったドラマや映画を振り返りながら、自身の原点に迫る。芸能界に進むか、高校へ進学するかで悩んでいた当時、「（高校には）行かなくていいんじゃないか」と背中を押してくれた恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの再会に、戸田は思わず涙を見せる。
また、「門限は6時半」という厳格な家庭で育った戸田が、家族と訪れたボウリング場やキャンプ場、神戸に帰るたびに足を運ぶお気に入りの店など、神戸で過ごした頃の思い出スポットを紹介する。
さらに、子役として初出演した朝ドラや、“ギャル”役で注目を集めたドラマ『ギャルサー』（日本テレビ系）などの貴重な映像も公開。スタジオには“伝説のギャルサー”出身のギャルも登場!?
戸田は、ドラマで占い師・細木数子さんの10代から60代までを演じ、大きな話題を呼んだ。今回はサプライズゲストとして、数子さんの娘・細木かおりも登場。かおりは、テレビ出演を退いた後の数子について語り、生前に数子さんと交流のあったしゃべくりメンバーも興味津々の様子を見せる。
さらに、かおりが六星占術で戸田やしゃべくりメンバーの運勢を占う。「戸田さんは非常に繊細な方。母（数子さん）みたいな性格とは真逆」とかおり。「今まで努力されたことが花咲くのが今年」「ただ、一番大事にした方がいいものは…」とアドバイスを送る。さらに、あるしゃべくりメンバーには、かおりから「今年から大殺界」と衝撃の結果が告げられる。
戸田恵梨香が出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて6月8日21時放送。
【写真】戸田恵梨香、恩師との約20年ぶりの再会に涙も
今回の放送では、戸田恵梨香がゲストとして登場。まずは俳優を志すきっかけとなったドラマや映画を振り返りながら、自身の原点に迫る。芸能界に進むか、高校へ進学するかで悩んでいた当時、「（高校には）行かなくていいんじゃないか」と背中を押してくれた恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの再会に、戸田は思わず涙を見せる。
さらに、子役として初出演した朝ドラや、“ギャル”役で注目を集めたドラマ『ギャルサー』（日本テレビ系）などの貴重な映像も公開。スタジオには“伝説のギャルサー”出身のギャルも登場!?
戸田は、ドラマで占い師・細木数子さんの10代から60代までを演じ、大きな話題を呼んだ。今回はサプライズゲストとして、数子さんの娘・細木かおりも登場。かおりは、テレビ出演を退いた後の数子について語り、生前に数子さんと交流のあったしゃべくりメンバーも興味津々の様子を見せる。
さらに、かおりが六星占術で戸田やしゃべくりメンバーの運勢を占う。「戸田さんは非常に繊細な方。母（数子さん）みたいな性格とは真逆」とかおり。「今まで努力されたことが花咲くのが今年」「ただ、一番大事にした方がいいものは…」とアドバイスを送る。さらに、あるしゃべくりメンバーには、かおりから「今年から大殺界」と衝撃の結果が告げられる。
戸田恵梨香が出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて6月8日21時放送。