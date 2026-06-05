5日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは2026-27シーズンのキャプテンにセッターの大宅真樹（31）とアウトサイドヒッターのトンマーゾ・リナルディ（24）の2選手がダブルキャプテンとして就任したことをクラブ公式サイトで伝えている。 日鉄堺BZは2025-26シーズンを17勝27敗とし7位で終え、惜しくもチャンピオンシップファイナル進出は叶わ