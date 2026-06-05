シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）の生放送にゲスト出演し、音楽界の変化について語った。リスナーから“最近はエロい歌を歌ってくれない”というメールが届くと、「昔はそういう歌が多かった。でも今は社会が望んでないね！」と笑いながら回答。藤井の大ファンであるパーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子が「由美子たちは望んでます！」とファン目