1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！今回は『デッドマンズ・ワイヤー』（ガス・ヴァン・サント監督、7月17日から公開）です。（イラスト：筆者）【写真】アル・パチーノが出演して…* * * * * * *実話に基づくクライム・スリラー≪人質と自分の首をワイヤー