広島市の安佐動物公園はクマが出没したとして、西園の閉鎖区域を広げると発表しました。4日、西園に設置しているカメラを確認したところ、5月31日の深夜、野生のツキノワグマが映っていたということです。巡視して安全を確保した上で、西園の動物の観覧は続けることにしています。【2026年6月4日 放送】