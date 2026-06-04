市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。気象台からこんな季節の便りが届きました。 市川：アジサイですね。きれいに咲いていますね。小野：きょう4日、気象台の標本木の開花の発表がありました。私は、この花びら(がく)が咲いたら、開花が発表されると思っていたのですが… 気象台の方が指で差さしている“真の花”と呼ばれる所が、2～3輪咲いたら