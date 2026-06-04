市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。気象台からこんな季節の便りが届きました。

市川：

アジサイですね。きれいに咲いていますね。



小野：

きょう4日、気象台の標本木の開花の発表がありました。私は、この花びら(がく)が咲いたら、開花が発表されると思っていたのですが…

気象台の方が指で差さしている“真の花”と呼ばれる所が、2～3輪咲いたら開花を発表するそうです。





市川：ここが花ということになるんですね。知らなかったです。小野：では、天気のポイントです。

小野：

あす5日とあさって6日は、雲が多めですが晴れるでしょう。7日・日曜日からは雲が多く、8日・月曜日は雨が降るでしょう。



5日朝9時の予想天気図です。

小野：

四国沖に低気圧が進んで来ますが、石川県内への影響は少ないでしょう。台湾付近にある熱帯低気圧の今後の発達具合、梅雨前線への影響には、念のため注意してください。



気象台の週間予報です。

小野：

百万石行列がある6日・土曜日は、次第に晴れ間が広がるでしょう。7日・日曜日から雲が広がり、8日・月曜日は雨が降るでしょう。



きょう4日に発表された気象台の1か月予報です。

小野：

7月3日までの傾向です。気温は、はじめ平年並みですが、その後は平年より高めの傾向でしょう。雨量・日照時間は平年並みに近いでしょう。



市川：

梅雨入りが近そうです。雨の情報に注意していきましょう。

