ＣＹＢＥＲＤＹＮＥが後場一段高となっている。同社はきょう、２月に販売を開始した「ＨＡＬ腰タイプ作業支援用（ＬＢ０６モデル）」が、中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）の製品として登録されたことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）は、人手不足に悩む中小企業や個人事業主が、国に認定・登録された省力化製品をカタログから選んで導入