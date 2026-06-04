7月2日スタートのドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、ダブル主演の田中麗奈と古川雄大、共演の前田公輝、尾崎匠海（INI）がクランクインを迎えた。【写真】古川雄大、前田公輝、INI尾崎匠海もクランクイン！本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっかけに、知られざる妻のうそや裏の顔が次々と明らかになっていく、完全オリジナルの夫婦心理サ