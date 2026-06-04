ドラマ『親愛なる夫へ』田中麗奈、古川雄大、前田公輝、INI尾崎匠海らがクランクイン！
7月2日スタートのドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、ダブル主演の田中麗奈と古川雄大、共演の前田公輝、尾崎匠海（INI）がクランクインを迎えた。
【写真】古川雄大、前田公輝、INI尾崎匠海もクランクイン！
本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっかけに、知られざる妻のうそや裏の顔が次々と明らかになっていく、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。
妻・坂井麻衣子（田中麗奈）はやり手の女社長、夫・坂井優一（古川雄大）は昼の情報番組のメインキャスター。社長として夫を支えている麻衣子は、世間からも完璧な妻と思われていた。結婚して10年、優一は全国放送の番組でMCを任されるなど仕事も順調で、誰もがうらやむ夫婦のはずだった。
そんな夫婦には、世間が知らない秘密があった。それは麻衣子の優一に対する“狂気的な愛情”。夫のためならライバルのスキャンダルを暴き、リスク管理のため行動をGPSで監視し、盗聴もいとわない。
麻衣子との生活に限界を感じた優一は、ある日離婚届をつきつける。しかし夫の思いは、妻により一蹴されてしまう。その翌日、麻衣子が突然“謎の死”を遂げる。喪失感を感じる優一の前に、死んだはずの麻衣子が現れ…。「私はあなたで、あなたは私」。妻の死の真相に迫るとき、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく――。
記念すべきクランクインの場となったのは、坂井家。田中演じる麻衣子と古川演じる優一が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂のシーンから撮影がスタート。
先んじてクランクインを迎えた2人は、笑顔であいさつし、大きな拍手に包まれた。温かい雰囲気の中、これからの撮影に期待を寄せた初日となった。
また、前田、尾崎もそれぞれ無事にクランクインを迎え、スタッフから大きな拍手が沸き起こる中、前田演じるフリーの記者・加藤悟は、とある人物の行動を監視するシーンから、尾崎演じるY＆Mプロダクション所属のタレント・岩崎愁斗は、レギュラー出演している番組の収録が終わり、他の出演者と話すシーンから、それぞれ撮影がスタート。
撮影の合間には、共演者らとともに談笑するなど、明るい雰囲気で撮影は進行。初回放送に向け、順調な滑り出しを見せた。
田中は「クランクインを迎え、ドキドキしています。サスペンスなので撮影はスリルもありますが、楽しい初日を迎えさせていただきました。今のところ順調だと思います！ 謎解きの要素もあり、サスペンスならではのシーンも多いですが頑張っていきます。楽しみにしていてください！！」とコメント。
古川は「2人で笑い合うという幸せの絶頂のシーンからスタートできたのが、嬉しいです。ここからドロドロになっていくので…、この幸せをかみしめながら、初めのシーンを演じさせていただきました。これから素晴らしい方々と共演できるのも、楽しみです」と期待を寄せた。
前田は「台詞が少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです。独特な役柄ではありますが、楽しみながら皆さんにお届けできるように頑張ります。楽しみにしていてください！」とメッセージを。
尾崎は「最初から監督と話し合いながら、役を作り込んでいけたので、演じる岩崎がどういう人間かを掘り下げることができた初日でした。初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）。まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！」と話している。
ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』は、読売テレビ・日本テレビ系にて7月2日より毎週木曜23時59分放送（初回は24時9分）。
【写真】古川雄大、前田公輝、INI尾崎匠海もクランクイン！
本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっかけに、知られざる妻のうそや裏の顔が次々と明らかになっていく、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。
そんな夫婦には、世間が知らない秘密があった。それは麻衣子の優一に対する“狂気的な愛情”。夫のためならライバルのスキャンダルを暴き、リスク管理のため行動をGPSで監視し、盗聴もいとわない。
麻衣子との生活に限界を感じた優一は、ある日離婚届をつきつける。しかし夫の思いは、妻により一蹴されてしまう。その翌日、麻衣子が突然“謎の死”を遂げる。喪失感を感じる優一の前に、死んだはずの麻衣子が現れ…。「私はあなたで、あなたは私」。妻の死の真相に迫るとき、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく――。
記念すべきクランクインの場となったのは、坂井家。田中演じる麻衣子と古川演じる優一が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂のシーンから撮影がスタート。
先んじてクランクインを迎えた2人は、笑顔であいさつし、大きな拍手に包まれた。温かい雰囲気の中、これからの撮影に期待を寄せた初日となった。
また、前田、尾崎もそれぞれ無事にクランクインを迎え、スタッフから大きな拍手が沸き起こる中、前田演じるフリーの記者・加藤悟は、とある人物の行動を監視するシーンから、尾崎演じるY＆Mプロダクション所属のタレント・岩崎愁斗は、レギュラー出演している番組の収録が終わり、他の出演者と話すシーンから、それぞれ撮影がスタート。
撮影の合間には、共演者らとともに談笑するなど、明るい雰囲気で撮影は進行。初回放送に向け、順調な滑り出しを見せた。
田中は「クランクインを迎え、ドキドキしています。サスペンスなので撮影はスリルもありますが、楽しい初日を迎えさせていただきました。今のところ順調だと思います！ 謎解きの要素もあり、サスペンスならではのシーンも多いですが頑張っていきます。楽しみにしていてください！！」とコメント。
古川は「2人で笑い合うという幸せの絶頂のシーンからスタートできたのが、嬉しいです。ここからドロドロになっていくので…、この幸せをかみしめながら、初めのシーンを演じさせていただきました。これから素晴らしい方々と共演できるのも、楽しみです」と期待を寄せた。
前田は「台詞が少ないシーンからのスタートでしたが、そんな中で、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです。独特な役柄ではありますが、楽しみながら皆さんにお届けできるように頑張ります。楽しみにしていてください！」とメッセージを。
尾崎は「最初から監督と話し合いながら、役を作り込んでいけたので、演じる岩崎がどういう人間かを掘り下げることができた初日でした。初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）。まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！」と話している。
ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』は、読売テレビ・日本テレビ系にて7月2日より毎週木曜23時59分放送（初回は24時9分）。