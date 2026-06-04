ガールズグループ「TWICE」「MISAMO」のメンバー・MOMOが3日、自身のインスタグラムを更新。独特なファッションが反響を呼んでいる。 【写真】かなり“攻めた”姿にファンもビックリ「凄い衣装着せるなぁ」 ファッションブランド「MIU MIU」の白シャツを再利用した、白地に花柄のセットアップ姿で、カーキ色のチノから作ったバッグを持つカットを投稿。MOMO本人も「Love」と気に入ったファッション