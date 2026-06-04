〈「このままでは愛子天皇への道は完全に閉ざされる」皇室典範めぐる目下の議論は、なぜ“天皇の長女”を頑なに拒んでいるのか？〉から続く「時代が変われば、国民の意識も変わります。『国民統合の象徴』なのだから、天皇の在り方が変わるのは当然のことです。愛子天皇を望む声が多く、ご本人もそれを受け入れるのなら、それでいいじゃないですか」【初写真】愛子さまは喪服姿で堂々と…ブラックのイヤリング&ネックレスをお