1Æü¤Ëºë¶Ì¸©¤Î¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤¬Êë¤é¤¹½»Âð¤Ç¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤Î»à°ø¤¬¼º·ì»à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï1Æü¡¢Àî¸ý»Ô¤Î90Âå¤ÎÊì¿Æ¤È60ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬½»¤à½»Âð¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿ÎëÌÚ´õÂå»Ò¤µ¤ó¤È60ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¼ó¤ËÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢»à°ø¤¬¼º·ì»à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³