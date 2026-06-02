【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１日、各地で行われ、ドジャースの大谷はダイヤモンドバックス戦で二塁打を含む３安打を放った。２試合連続の複数安打で、チームは１―４で敗戦。ホワイトソックスの西田は二塁への内野安打を放って３試合連続安打をマークした。試合は６―９で敗れた。試合前、ドジャースのロバーツ監督は大谷の打撃について、「ここ最近では最もフレッシュな状態で、グラウンドを広く