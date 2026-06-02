【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１日、各地で行われ、ドジャースの大谷はダイヤモンドバックス戦で二塁打を含む３安打を放った。

２試合連続の複数安打で、チームは１―４で敗戦。ホワイトソックスの西田は二塁への内野安打を放って３試合連続安打をマークした。試合は６―９で敗れた。

試合前、ドジャースのロバーツ監督は大谷の打撃について、「ここ最近では最もフレッシュな状態で、グラウンドを広く使う意識が良い結果につながっている」と語った。相手投手陣にチームが６安打に抑えられる中、大谷１人で３安打を放った。

三回、左腕ロドリゲスが投じた外寄りのカットボールを二塁打とした。外に逃げるように曲がる球に素直にバットを出すと、打球は左中間を破ってワンバウンドでフェンスに届き、悠々と二塁へ。二塁手のマルテにちょっかいを出され、塁上でおどけるしぐさを見せた。五回は初球をとらえ、詰まりながらもライナーで中前へ運んだ。投手が代わった八回には、二塁への緩いゴロで全力疾走し、内野安打とした。

例年、打撃が好調になる６月に入った。大谷は以前、「バッティング自体は浮き沈みはありながら、シーズンがたつにつれての方が合ってくる」と話している。６月のメジャー通算成績は試合前の時点で打率３割１分６厘で、６２本塁打は自身の月別でトップだ。

試合前には、２日後の登板に向けてブルペンで投球練習を行った大谷。開幕から二刀流の調整を続けながら、６月の好スタートを切った。（帯津智昭）