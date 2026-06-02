5月20日、小型喫煙ブースを展開するエルゴジャパンが家庭用タバコ専用スモーククリーナー「SMOKE ZERO」の発表会を催し、「分断」をテーマに取材・執筆を続けるジャーナリスト・堀潤氏も登壇した。分煙対策が進んだ結果「喫煙は『公共』から『私的』」へ昭和は電車内や会社内でも喫煙するのが当たり前だったが、2020年の改正健康増進法の全面施行によって、公共空間の分煙対策は大きく進んだ。いまや喫煙の場は、自宅などのプライ