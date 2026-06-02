イランが戦闘終結に向けたアメリカとの協議の停止を表明したのに対し、トランプ大統領は「今後1週間で合意する可能性がある」と述べ、双方の主張が食い違っています。イランのタスニム通信は1日、イランがイスラエルによるレバノンへの攻撃拡大に反発し、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書をめぐる協議や、仲介国を通じた文書のやり取りを停止すると報じました。これに対し、トランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相や、仲介