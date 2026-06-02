熊本地震から10年の復興応援として、俳優の水谷豊さんがプロデュースした映画の上映会が熊本･益城町でありました。5月30日は、上映会の前に、水谷豊さんの舞台挨拶がありました。水谷さんが企画、脚本、監督、そして出演までこなした映画『Piccola felicita(ピッコラ フェリチタ)～小さな幸せ～』は、何気ない日常と、人間模様の中の小さな幸せをオムニバス形式の4つのストーリーで描いています。熊