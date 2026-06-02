福島県と秋田県でクマによる被害が相次いでいます。福島市では、クマが男女4人を襲ったうえ、現在も建物の中に居座っているとみられています。記者：最後にクマに人が襲われた建物の敷地内では、現在もクマが居座っているとみられます。現場は緊迫感に包まれています。クマが出没したのはJR福島駅から北西に3キロほど離れた福島市笹木野の事業所や住宅が集まる場所です。警察と消防によりますと、2日午前6時半ごろ、「福島製鋼の敷