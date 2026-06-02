アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた協議が続く一方、イスラエルがレバノンへの攻撃を拡大していることについて、トランプ大統領がネタニヤフ首相を激しく非難したとアメリカメディアが報じました。トランプ大統領は1日、イスラエルによるレバノンへの攻撃拡大を受けてネタニヤフ首相と電話会談を行いました。ニュースサイト・アクシオスは複数の当局者の話として、トランプ氏はネタニヤフ氏に対し、「クレイジーだ」「一体何