台風6号は今後、勢力を保ちながら北上し、夜にかけて九州南部に最接近する見通しです。沖縄本島を直撃した台風6号は激しい雨と強風をもたらし、沖縄県今帰仁村では1日、全国で初めて「レベル3大雨警報」が発表されました。沖縄県では風にあおられ転倒するなどし、これまでに16人のけが人が確認されていて、全員軽傷だということです。台風6号は現在、屋久島付近を北上していて、今後は速度を速めながら、進路を東寄りに変え、今