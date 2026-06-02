政府は、防災分野における最先端技術の研究開発を加速するため、新たな有識者会議「総合防災技術推進会議」を内閣府に設置し、6月3日に初会合を開く。2日の閣議後会見で赤間防災担当大臣が表明した。"司令塔"不在だった防災技術開発これまで防災技術の開発は、各省庁や研究機関が個別に進めてきたが、全体を束ねる仕組みがなかった。「災害現場で本当に不足している技術（ニーズ）」と「民間企業や大学が持つ最新技術（シーズ）」