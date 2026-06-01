熊本県八代市の新庁舎をめぐる汚職事件の続報です。逮捕された6人のうち、少なくとも3人が、容疑を否認していることがわかりました。八代市の新庁舎建設をめぐり、建設会社側から現金6000万円を受け取ったあっせん収賄の疑いで、八代市議会議員の成松由紀夫容疑者ら3人が逮捕された事件。先週、成松容疑者ら3人と、住所･職業不詳の伊藤卓也容疑者(51)ら3人の、あわせて6人が、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕、送検されました。