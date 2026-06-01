男子大学生を殴るなどして死亡させた罪に問われている少年の裁判員裁判の初公判で、少年は起訴内容を認めました。傷害致死などの罪に問われているのは、19歳の少年です。起訴状などによりますと、少年は17歳だった2024年2月23日の未明、熊本市中央区安政町の路上で面識のない男子大学生2人(共に当時22)に暴行を加え、1人をくも膜下出血で死亡させた罪などに問われています。 2日の初公判で、少年は「間違いありません」と起訴