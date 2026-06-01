新潟水俣病の公式確認から61年。5月31日、歴史と教訓を伝える式典が開かれ、被害者団体は「私たちには時間がありません」と早期解決を訴えました。新潟水俣病の公式確認から61年。31日に行われた式典には被害者団体のほか、国や県の関係者などおよそ90人が参加しました。新潟水俣病阿賀野患者会の菅原ハルさんは「私たちには時間がありません。 生きているうちの解決が願いです」と早期の解決を訴えました。新潟水俣病をめぐっては