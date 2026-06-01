ドジャースの大谷翔平選手がメジャー通算300本塁打まであと10本と迫っています。日本時間24年4月22日 に本拠地ドジャー・スタジアムでのメッツ戦でその年の5号となるメジャー通算176号を記録。これにより松井秀喜氏を抜いて日本選手としてメジャー歴代最多本塁打を記録しました。そこから大谷選手は24年に54本塁打、25年には55本塁打とホームランを量産していきました。今季は日本時間5月30日の57試合目で10号が飛び出しメジャー通