【週刊プレイボーイ24＆25号】 6月1日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ24＆25号」を6月1日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。 今週の週プレは、豊島心桜さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、佐々木ほのかさん、NMB48・芳賀 礼さんらのグラビアが掲載される。 【豊島心桜さん】 （C）田