【週刊プレイボーイ24＆25号】 6月1日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円

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集英社は「週刊プレイボーイ24＆25号」を6月1日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。

今週の週プレは、豊島心桜さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、佐々木ほのかさん、NMB48・芳賀 礼さんらのグラビアが掲載される。

【豊島心桜さん】

（C）田口まき／集英社

【大増量】豊島心桜写真集「心桜、咲く。」（C）田口まき／集英社

【芳賀 礼さん】

(C)HIROKAZU／集英社

芳賀礼「週プレ プラス！」アザーカット集「夏を迎えに～prologue～」(C)HIROKAZU／集英社

【細谷さらさん】

【デジタル限定】細谷さら写真集「150cmの存在感。」（C）田口まき／集英社

【佐々木ほのかさん】

【デジタル限定】アン・シネ写真集「RE:Union」（C）てんてん／集英社

【デジタル限定】佐々木ほのか写真集「いつだって特等席」（C）てんてん／集英社

【赤間四季さん】

【デジタル限定】赤間四季写真集「季節を重ねて」(C)U-YA／集英社

【佐野なぎささん】

【デジタル限定】佐野なぎさ写真集「変幻自在」(C)LUCKMAN／集英社

【汐見まといさん】

(C)Sasu Tei／集英社

【デジタル限定】汐見まとい写真集「NIGHT FLOW」(C)Sasu Tei／集英社

【P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ）平井ことさん＆水湊まり花さん＆柚乃りかさん】

(C)岡本武志／集英社

【大増量】平井こと＆水湊まり花＆柚乃りか写真集「P・O・G」(C)岡本武志／集英社