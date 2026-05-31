パリ・サンジェルマンは30日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと対戦。1-1で120分を終えてPK戦の末に勝利を果たし、現行のCLにおいてはレアル・マドリードに次ぐCL連覇を果たした。そのPSGにおいて2年連続で先発に名を連ねた選手がジョアン・ネベスだ。2021年にSLベンフィカBでプロキャリアをスタートさせた同選手は、当時まだ10代の有望株に過ぎなかった。しかし卓越した戦術理解度と豊富な運動量、そして年齢を感じさ