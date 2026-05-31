¡È¤¿¤Ã¤¿4Ç¯¡É¤ÇB¥Á¡¼¥à¤ÎÍË¾¼ã¼ê¤«¤éCLÏ¢ÇÆ¤Î¼çÎÏ¤Ø¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿21ºÐ¤ÎÅ·ºÍMF
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï30Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¡£1-1¤Ç120Ê¬¤ò½ª¤¨¤ÆPKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½¹Ô¤ÎCL¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¼¡¤°CLÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤ÎPSG¤Ë¤ª¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Áª¼ê¤¬¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥Ù¥¹¤À¡£2021Ç¯¤ËSL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«B¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢Åö»þ¤Þ¤À10Âå¤ÎÍË¾³ô¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Âî±Û¤·¤¿Àï½ÑÍý²òÅÙ¤ÈËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤òÉð´ï¤ËµÞÀ®Ä¹¡£2022Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎÃæÈ×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ21ºÐ¤ÎMF¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¤½£²¦¼Ô¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¾Î¹æ¤À¤Ã¤¿¡£PSG¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤âÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Í¥Ù¥¹¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ²¤½£¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«B¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿4Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎMF¤Ø¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥Ù¥¹¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£