地上波連続ドラマ初主演作『ミッドナイトタクシー』(NHK総合 毎週月〜木曜22:45〜)で注目を集める古川琴音。「目立ちたい部分と隠れたい部分があった」という学生時代から、俳優として歩んできた軌跡とは――。30日に放送されたNHKのトーク番組『土スタ』(総合 毎週土曜13:50〜)にゲスト出演した。古川琴音同ドラマで深夜専門のタクシードライバー・蘭象子を演じる古川。象子については「見ての通り変わっているというか、何を考え