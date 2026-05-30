今回紹介するのは動画撮影用の小型三脚。カメラアクセサリーで有名な中国Ulanziの製品だ。 重量は1.76kgと軽量で、収納時の長さは51.5cm。脚部の耐荷重は18kg、雲台部の耐荷重は5kgとなっているが、これは載せても壊れない参考値と認識し、実際の運用ではミラーレスカメラ＋標準ズームレンズくらいが安心して使える最大値といった実感を持った。 ワンタッチでカメラを装着・取り外し 脚部はカー