GENERATIONS中務裕太（33）らが29日、都内でスマホ用ダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」ローンチ記念イベントに出席した。骨格推定技術と生成AIを活用し、ダンススキルの向上を支援するもの。AIによる細か過ぎる指摘に「“うるせぇ！”ってなるかも」と苦笑いしつつ「人間では気付かないところまで気付ける。とんでもないもん作っちゃったね」と評価していた。