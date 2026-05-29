東京・原宿のギャラリースペース「GoOn TOKYO」で5月28日から31日まで、体験型アパレル店「約束で買えるTシャツ店」presented by United Athleが期間限定で開かれている。「ごみゼロの日」である5月30日に合わせて、無地アパレルブランド「United Athle（ユナイテッドアスレ）」を展開する企業のキャブが企画した同店。店名にもある通り、“約束”を交わすことでTシャツを手に入れられるのが特徴である。来場者は、Tシャツを選んで