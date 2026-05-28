LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』が7月30日から8月9日の11日間、東京・TOKYO DREAM PARK SGCホール有明にて開催されることが発表された。【写真】豪華！『LDH DREAM PARK 2026』出演者すでに開催が発表されていた、Girls2、iScream、Laki、f5ve、SWEET REVENGE、CIRRAらLDHのガールズグループが集結する『LDH