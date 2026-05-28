LDH次世代アーティストが11日間集結 HOKUTO、八木勇征＆中島颯太ら単独公演も
LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』が7月30日から8月9日の11日間、東京・TOKYO DREAM PARK SGCホール有明にて開催されることが発表された。
【写真】豪華！『LDH DREAM PARK 2026』出演者
すでに開催が発表されていた、Girls2、iScream、Laki、f5ve、SWEET REVENGE、CIRRAらLDHのガールズグループが集結する『LDH Girls EXPO』が7月30日、8月1日・2日に『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』、8月8日に『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”』追加公演の詳細が解禁されたほか、新たに6つの公演情報が明らかとなった。
今回新たに開催が発表されたのは、7月31日にKID PHENOMENONの単独ライブ、8月3日にRIKU（THE RAMPAGE）、8月4日にHOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）のソロライブ、8月5日・6日にFANTASTICSボーカル八木勇征・中島颯太による単独ライブ、8月7日にLIL LEAGUEが年始に開催したツアーの再演として『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island” 〜Revival〜』、8月9日にWOLF HOWL HARMONY初の単独ツアーの開幕を飾る公演として『WOLF HOWL HARMONY LIVE TOUR 2026 “tera trip” 〜Opening Celebration〜』と多彩な11日間のライブイベント。『LDH Girls EXPO』に加え、HOKUTOの単独ライブ、八木勇征・中島颯太による単独ライブは初開催となり注目が集まる。
KID PHENOMENONのほかライブタイトルの詳細は後日解禁予定。今年で4回目を迎えるLDHの総合エンタテインメントの祭典『LDH PERFECT YEAR』。6年に1度の開催の中、LDH PERFECT YEAR初参戦となる次世代アーティストたちがこの夏、新たな熱狂を生み出す。チケット先行は6月1日午後3時より、各種ファンクラブにてスタートする。
■会場
東京・TOKYO DREAM PARK SGCホール有明
■公演日程
7月30日（木）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：Girls2／iScream／Laki／f5ve／SWEET REVENGE／CIRRA
7月31日（金）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：KID PHENOMENON
8月1日（土）
午後4時開場／午後5時開演
『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』
8月2日（日）
午後1時開場／午後2時開演
『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』
8月3日（月）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：RIKU
8月4日（火）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：HOKUTO
8月5日（水）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：八木勇征／中島颯太
8月6日（木）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：八木勇征／中島颯太
8月7日（金）
午後5時開場／午後6時開演
『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island” 〜Revival〜』
8月8日（土）
午後5時開場／午後6時開演
『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”』追加公演
8月9日（日）
午後5時開場／午後6時開演
『WOLF HOWL HARMONY LIVE TOUR 2026 “tera trip” 〜Opening Celebration〜』
【写真】豪華！『LDH DREAM PARK 2026』出演者
すでに開催が発表されていた、Girls2、iScream、Laki、f5ve、SWEET REVENGE、CIRRAらLDHのガールズグループが集結する『LDH Girls EXPO』が7月30日、8月1日・2日に『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』、8月8日に『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”』追加公演の詳細が解禁されたほか、新たに6つの公演情報が明らかとなった。
KID PHENOMENONのほかライブタイトルの詳細は後日解禁予定。今年で4回目を迎えるLDHの総合エンタテインメントの祭典『LDH PERFECT YEAR』。6年に1度の開催の中、LDH PERFECT YEAR初参戦となる次世代アーティストたちがこの夏、新たな熱狂を生み出す。チケット先行は6月1日午後3時より、各種ファンクラブにてスタートする。
■会場
東京・TOKYO DREAM PARK SGCホール有明
■公演日程
7月30日（木）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：Girls2／iScream／Laki／f5ve／SWEET REVENGE／CIRRA
7月31日（金）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：KID PHENOMENON
8月1日（土）
午後4時開場／午後5時開演
『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』
8月2日（日）
午後1時開場／午後2時開演
『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』
8月3日（月）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：RIKU
8月4日（火）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：HOKUTO
8月5日（水）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：八木勇征／中島颯太
8月6日（木）
午後5時開場／午後6時開演
出演者：八木勇征／中島颯太
8月7日（金）
午後5時開場／午後6時開演
『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island” 〜Revival〜』
8月8日（土）
午後5時開場／午後6時開演
『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”』追加公演
8月9日（日）
午後5時開場／午後6時開演
『WOLF HOWL HARMONY LIVE TOUR 2026 “tera trip” 〜Opening Celebration〜』