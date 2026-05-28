県内では、人の生活圏でのクマの目撃が相次いでいます。この先、さらに出没の増加が懸念されるとして、県はツキノワグマ出没警報の発令期間を延長しました。県は4月14日、クマの目撃件数が増加し続けていることからツキノワグマ警報を発令しました。期間は5月末まででしたが、7月末まで延長すると発表しました。人の生活圏でのクマの目撃が相次いでいることや、夏になると山中でのクマの食べ物が少なくなることから、この先さらに