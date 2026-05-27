長崎美柚＝2日、ロンドン（共同）卓球のアジア選手権（10月・タシケント）の代表選考会は27日、埼玉県の所沢市民体育館で行われ、女子は長崎美柚（木下グループ）、男子は田中佑汰（ファースト）が優勝して代表に決まった。決勝で、長崎は赤江夏星（日本生命）に3―2で競り勝ち、田中は宇田幸矢（協和キリン）を3―1で破った。早田ひな（日本生命）は準決勝で赤江に0―3で屈した。1月の全日本選手権シングルスを制した女子の張