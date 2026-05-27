記事ポイント有限会社サンセイが大分県中津市の下郷農協食鳥処理場を買収し、国内最大級のジビエ拠点「中津G-BASE」として2026年夏にオープンを目指しています令和7年度のシカ・イノシシ年間処理頭数は2,748頭で、一施設当たりの処理数として日本トップクラスの実績があります野生鳥獣被害の抑制から雇用創出・技術普及まで、地域課題の解決を一体的に担うモデル拠点として全国から注目を集めています 大分県宇佐市に拠点を置