年間2,748頭処理、国内最大級のジビエ拠点！ サンセイ「中津G-BASE」

記事ポイント 有限会社サンセイが大分県中津市の下郷農協食鳥処理場を買収し、国内最大級のジビエ拠点「中津G-BASE」として2026年夏にオープンを目指しています令和7年度のシカ・イノシシ年間処理頭数は2,748頭で、一施設当たりの処理数として日本トップクラスの実績があります野生鳥獣被害の抑制から雇用創出・技術普及まで、地域課題の解決を一体的に担うモデル拠点として全国から注目を集めています 有限会社サンセイが大分県中津市の下郷農協食鳥処理場を買収し、国内最大級のジビエ拠点「中津G-BASE」として2026年夏にオープンを目指しています令和7年度のシカ・イノシシ年間処理頭数は2,748頭で、一施設当たりの処理数として日本トップクラスの実績があります野生鳥獣被害の抑制から雇用創出・技術普及まで、地域課題の解決を一体的に担うモデル拠点として全国から注目を集めています

大分県宇佐市に拠点を置くサンセイが、中津市の下郷農業協同組合（下郷農協）から食鳥処理場を買収します。

同施設はジビエ専用の処理加工拠点「中津G-BASE」として大規模リノベーションを経て、2026年7月〜8月のオープンを目指します。

農業被害の原因となってきたシカやイノシシを高品質な食肉として安定供給する、国内最大級のジビエ拠点の誕生です。

サンセイ「中津G-BASE」





運営：有限会社サンセイ（大分県宇佐市）所在地：大分県中津市（旧・下郷農協食鳥処理場）オープン予定：2026年7月〜8月処理対象：シカ・イノシシ（ジビエ専用）令和7年度年間処理頭数：2,748頭（一施設当たり日本トップクラス）

「宇佐ジビエファクトリー」および「日本ジビエアカデミー」を運営するサンセイが、中津市の下郷農協から食鳥処理場を取得します。

白壁の平屋建て施設は山を背景に立地し、大型のシャッター付き搬入口を備えた広さが特徴です。

既存設備を活かしながら最新のジビエ処理ラインへと改修を行い、「中津G-BASE」として生まれ変わります。

サンセイは徹底した衛生管理と高度な解体技術で知られ、令和7年度のシカ・イノシシ年間処理頭数は2,748頭に達しています。

この処理実績は一施設当たりとして日本トップクラスであり、「中津G-BASE」の稼働によって名実ともに国内最大のジビエ拠点となります。

処理能力と地域課題への対応





厚みのある白い脂身と濃い赤身が層をなすイノシシのブロック肉は、適切な処理と品質管理によって食材として流通します。

「中津G-BASE」では捕獲個体の受け入れ体制を強化し、樹木や農作物への食害軽減に直接つながる野生鳥獣被害の抑制効果が見込まれています。





シルバースキンに覆われた濃い赤色のシカのブロック肉は、適切な解体・加工処理を経て高品質な食肉として商品化されます。

これまで廃棄されることの多かった捕獲個体を食材として有効活用することで、地域ブランド化の推進につながります。

日本ジビエアカデミーによる技術普及と雇用創出

サンセイが運営する「日本ジビエアカデミー」のノウハウを活かし、「中津G-BASE」は次世代の技術者育成の場としても機能します。

「獲る・捌く・食べる」のサイクルを地域一体で確立させる体制を整え、雇用の創出と処理技術の普及を同時に進めます。

全国の自治体や流通関係者からも注目を集めており、ジビエ業界における「中津モデル」として新たなスタンダードの確立を目指しています。

令和7年度の年間処理頭数2,748頭という実績を背景に、安全で高品質なジビエの安定供給体制をこの施設から構築します。

サンセイの担当者は「地域一丸となって『獲る・捌く・食べる』のサイクルを確立させていく」と語っており、中津市を拠点にした産地一体型のジビエ供給モデルが本格的に動き出します。

国内最大級の処理能力を持つ「中津G-BASE」は、野生鳥獣被害の軽減・食料資源の有効活用・地域雇用の創出という三つの課題に同時に応える施設として、2026年夏のオープンを予定しています。

大分県産のシカ・イノシシが高品質なジビエとして全国に届く新たな流通ルートが生まれます。

サンセイ「中津G-BASE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「中津G-BASE」の処理対象となる野生動物は何ですか？

A. シカとイノシシが処理対象です。

令和7年度の年間処理頭数は合計2,748頭で、一施設当たりとして日本トップクラスの処理実績があります。

Q. 「中津G-BASE」はどのような経緯で生まれる施設ですか？

A. 下郷農業協同組合（下郷農協）が運営していた食鳥処理場をサンセイが買収し、ジビエ専用の処理加工施設として大規模リノベーションを行います。

既存設備を活かしながら最新のジビエ処理ラインを導入し、2026年7月〜8月のオープンを予定しています。

Q. ジビエの技術習得や研修を受ける方法は何ですか？

A. サンセイが運営する「日本ジビエアカデミー」で技術習得の機会が設けられています。

「中津G-BASE」も次世代の技術者育成の場として活用される予定で、詳細は公式サイトに掲載されます。

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