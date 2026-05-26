きょう夕方、富山市のホームセンターで、駐車場のフェンスに車が突っ込む事故がありました。この事故で、少なくとも1人がけがをしました。長岡慧記者「車がフェンスに突っ込んだ影響で商品棚が倒れ、歩いていた女性がけがをしたということです」消防などによりますと、きょう午後5時すぎ、富山市石坂のホームセンターで、店と駐車場を隔てるフェンスに車が突っ込んだと、店の関係者から通報がありました。