タレントの熊田曜子（44）が24日深夜に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（日曜深夜2・20）に出演。パートナーの浮気問題について語った。この日は「女の黒いホンネ女子会」。女性ゲストたちが赤裸々に女子会トークを繰り広げた。「夫の浮気は許す？」のトークテーマに、現在3児の子を持つシングルマザーの熊田は「結婚する前は両目しっかり開いて、結婚したら両目閉じます」と、結婚後の浮