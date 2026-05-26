経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭を対象に、県は2万円相当のデジタルポイントを支給します。県は経済的負担の大きいひとり親家庭の支援として、5年前からこの事業を行っています。今年度は物価高を背景に支給するポイントを去年の2倍となる2万円相当に増額しました。支給対象となるのは、児童扶養手当を受けているか、または手当を受けている人と収入が同水準のひとり親家庭です。このポイントは県の公式アプリで受け取ること